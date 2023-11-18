Поліція взялася за напад на журналіста біля ресторану на Київщині: подробиці

Правоохоронці кажуть, що дізналися про напад із соціальних мереж

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності після того, як у Київській області вчинили напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Як проінформувала пресслужба Національної поліції, про інцидент там дізналися під час моніторингу повідомлень у соціальних мережах, оскільки жодних звернень до них не надходило.

"Зафіксована на відео подія сталася ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час у поліцію не надходило", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначили, що 18 листопада постраждалий журналіст звернувся до представників медичної установи за допомогою через тілесні ушкодження, отримані внаслідок конфлікту.

Зазначається, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.171 (Перешкода законній професійній діяльності журналістів).

Як повідомлялося раніше, напад на Ткача стався на Київщині у селищі Козин, де він знімав новий сюжет. Охоронці спочатку блокували автомобіль журналістів, а згодом намагалися вибити камеру з його рук.

Нагадаємо, у Житомирі посеред дня невідомий напав на працівника ТЦК та СП і побив його. Інцидент трапився на вулиці біля магазину.