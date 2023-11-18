Полиция взялась за нападение на журналиста возле ресторана на Киевщине: подробности

Правоохранители говорят, что узнали о нападении из социальных сетей

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности после того, как в Киевской области совершили нападение на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

Как проинформировала пресс-служба Национальной полиции, об инциденте там узнали во время мониторинга сообщений в социальных сетях, поскольку никаких обращений к ним не поступало.

"Зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало", — говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что 18 ноября пострадавший журналист обратился к представителям медицинского учреждения за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта.

Отмечается, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.2 ст.171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как сообщалось ранее, нападение на Ткача произошло в Киевской области в поселке Козин, где он снимал новый сюжет. Охранники сначала блокировали автомобиль журналистов, а затем пытались выбить камеру из его рук.

Напомним, в Житомире посреди дня неизвестный напал на работника ТЦК и СП и избил его. Инцидент произошел на улице возле магазина.