Шаурма за 1800 грн і віскі за 150 тисяч: чим пригощають гостей "Веранди на Дніпрі", куди сьогодні прийшли роздавати повістки

Ресторан, в якому побували співробітники ТЦК та СБУ – точно не для пересічних українців

В елітному ресторані "Веранда на Дніпрі", де 15 грудня співробітники ТЦК разом зі Службою безпеки України роздавали повістки, меню дуже цікаве. Страви там коштують стільки, що на середню зарплату в цьому закладі не посидиш.

"Телеграф" поцікавився, що ж подають в цьому ресторані. В нього є два окремі меню – для веранди та для тераси.

На веранді в розділі авторських закусок можна поласувати шаурмою з крабом, яка обійдеться у 1800 гривень. Також в тому ж розділі пропонується бріош з крабом за 1370 гривень. Серед салатів варто відзначити салат з королівським крабом за 1200 грн та велику бурату з томатами за 1400 грн.

На веранді також є й "представники" інших категорій страв: можна замовити собі фуа-гра з брусницею та качиним спринг-ролом (1200 грн), соте з морепродуктів в азійському соусі (4325 грн), крабові котлети (1400 грн), лукум-міньон (2300 грн) та ще багато цікавих позицій.

З алкогольних напоїв на барі увагу притягує в першу чергу віскі. Пляшка віскі з колекції Macallan – Sherry Cask 25 YO та Lalique №6 – обійдеться відвідувачу у 135, або навіть у 150 тисяч гривень. Пляшка односолодового шотландського Glenmorangie Grand Vintage Malt 1997 року – у 45 тисяч грн. На цьому фоні якось губляться текіла Agava Culture (9500 – 12250 грн за пляшку) та коньяк Hennessy Paradise (5500 грн за пляшку).

Щодо винної карти, то першими можна побачити вина славетного Dom Perignon. Пляшки пропонуються врожаю від 1971 до 2013 років, найдешевша обійдеться у 15,5 тис. грн, найдорожча – у 65 тис. грн. Dom Perignon Rose Brut 1996 року обійдеться у 87 тис. грн. Півторалітрова пляшка брюту іншої марки взагалі може коштувати 98 тисяч або 130 тисяч гривня. Так, у ресторані величезний вибір шампанського, але й ціни також відповідають вибору.

Пляшка арманьяку 1960 року обійдеться у "Веранді" у 26,9 тис. грн; мадера 1971 року – в 12 тисяч. Тобто, як і було сказано, на середню зарплату тут не посидиш.

Нагадаємо, 15 грудня до одного з елітних ресторанів Києва "Веранда на Дніпрі" навідалися представники ТЦК у супроводі поліції та співробітників СБУ. У всіх чоловіків у закладі перевіряють документи, а деяким виписують повістки, як і відвідувачам спортзалів.