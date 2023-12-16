Шаурма за 1800 грн и виски за 150 тысяч: чем угощают гостей "Веранды на Днепре", куда сегодня пришли раздавать повестки

Ресторан, в котором побывали сотрудники ТЦК и СБУ – точно не для рядовых украинцев

В элитном ресторане "Веранда на Днепре", где 15 декабря сотрудники ТЦК вместе со Службой безопасности Украины раздавали повестки, меню очень интересно. Блюда там стоят столько, что на среднюю зарплату в этом заведении не посидишь.

"Телеграф" поинтересовался, что же предоставляют в этом ресторане. У него есть два отдельных меню – для веранды и для террасы.

На веранде в разделе авторских закусок можно полакомиться шаурмой с крабом, которая обойдется в 1800 гривен. Также в том же разделе предлагается бриош с крабом за 1370 гривен. Среди салатов стоит отметить салат с королевским крабом за 1200 грн и большую бурату с томатами за 1400 грн.

На веранде также есть и "представители" других категорий блюд: можно заказать себе фуа-гра с брусникой и утиным спринг-роллом (1200 грн), сотое из морепродуктов в азиатском соусе (4325 грн), крабовые котлеты (1400 грн), лукум-миньон (2300 грн) и еще много интересных позиций.

Из алкогольных напитков на баре внимание привлекает в первую очередь виски. Бутылка виски из коллекции Macallan – Sherry Cask 25 YO и Lalique №6 – обойдется посетителю в 135 или даже в 150 тысяч гривен. Бутылка односолодового шотландского Glenmorangie Grand Vintage Malt 1997 года – в 45 тысяч грн. На этом фоне теряются текила Agava Culture (9500 – 12250 грн за бутылку) и коньяк Hennessy Paradise (5500 грн за бутылку).

Что касается винной карты, то первыми здесь можно увидеть вина знаменитого Dom Perignon. Бутылки предлагаются урожая с 1971 по 2013 год, самая дешевая обойдется в 15,5 тыс. грн, самая дорогая – в 65 тыс. грн. Dom Perignon Rose Brut 1996 обойдется в 87 тыс. грн. Полторалитровая бутылка брюта от другой марки вообще может стоить 98 тысяч или 130 тысяч гривен. Да, в ресторане огромный выбор шампанского, но и цены также соответствуют выбору.

Бутылка арманьяка 1960 обойдется в "Веранде" в 26,9 тыс. грн; мадера 1971 года – в 12 тысяч. То есть, как и было сказано, на среднюю зарплату здесь не посидишь.

Напомним, 15 декабря в один из элитных ресторанов Киева "Веранда на Днепре" посетили представители ТЦК в сопровождении полиции и сотрудников СБУ. У всех мужчин в заведении проверяют документы, а некоторым выписывают повестки, как и посетителям спортзалов.