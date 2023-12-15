До елітного ресторану Києва навідалися СБУ та ТЦК: що відбувається (відео)

У СБУ пояснили, що відбувається

До одного з елітних ресторанів Києва "Веранда на Дніпрі" навідалися представники ТЦК у супроводі поліції та співробітників СБУ. У всіх чоловіків у закладі перевіряють документи, а деяким виписують повістки, як і відвідувачам спортзалів.

Відео з’явилося увечері у п’ятницю, 15 грудня. Судячи з кадрів із місця подій, багато киян вирішили відзначити закінчення робочого тижня у цьому ресторані.

На відео видно, що люди у військовій формі, а також співробітники СБУ опитують чоловіків та перевіряють у них документи. Багатьох зацікавило питання, навіщо до ресторану прийшли співробітники Служби безпеки України, адже зазвичай врученням повісток займаються співробітники ТЦК СП разом із поліцейськими.

У пресслужбі відомства вже прокоментували ситуацію. За їхніми словами, у столиці проводять контрдиверсійні заходи.

"Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у столиці контрдиверсійні заходи безпеки. У рамках перевірки громадських закладів, яка проходить вже третій день поспіль, перевіряються особи, які потенційно причетні до протиправної діяльності. Водночас, представники ТЦК проводять перевірку військовозобов'язаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку", — повідомили у СБУ.

Водночас "Веранда на Дніпрі" не єдиний ресторан, до якого сьогодні навідалися правоохоронці. Повідомляється, що вони були помічені в закладах Дніпропетровської області, а також у Кривому Розі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спортзалами України прокотилася хвиля рейдів ТКЦ. У чоловіків перевіряли документи та виписували повістки.