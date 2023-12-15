В элитный ресторан Киева наведались СБУ и ТЦК: что происходит (видео)

В СБУ объяснили, что происходит

В один из элитных ресторанов Киева "Веранда на Днепре" наведались представители ТЦК в сопровождении полиции и сотрудников СБУ. У всех мужчин в заведении проверяют документы, а некоторым выписывают повестки, как и посетителям спортзалов.

Видео появилось вечером в пятницу, 15 декабря. Судя по кадрам с места событий, много киевлян решили отметить окончание рабочей недели в этом ресторане.

На видео видно, что люди в военной форме, а также сотрудники СБУ опрашивают мужчин и проверяют у них документы. Многих заинтересовал вопрос, для чего в ресторан пришли сотрудники Службы безопасности Украины, ведь обычно вручением повесток занимаются сотрудники ТЦК СП вместе с полицейскими.

В пресс-службе ведомства уже прокомментировали ситуацию. По их словам, в столице проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные меры безопасности. В рамках проверки общественных заведений, которая проходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", — сообщили в СБУ.

Вместе с тем, "Веранда на Днепре" не единственный ресторан, в который сегодня наведались правоохранители. Сообщается, что они были замечены заведениях Днепропетровской области, а также в Кривом Рогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по спортзалам Украины прокатилась волна рейдов ТКЦ. У мужчин проверяли документы и выписывали повестки.