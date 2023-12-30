Военного не пустили в элитный киевский ресторан, где отдыхает Тищенко: что произошло (видео)

Администрация ресторана после конфликта никак пока не прокомментировала произошедшее

В столичном лакшери-ресторане японской кухни Virgin Izakaya Bar произошел скандал с военным. Администрация заведения отказалась впускать посетителя, хотя заранее он забронировал стол.

Видео и подробности конфликта опубликовал волонтер и товарищ военного Денис Кошельник. По его словам, причиной отказа стал дресс-код, который военнослужащий не прошел.

Действующий военнослужащий проходил реабилитацию в Киеве после повреждений, которые получил во время боевых действий. По окончанию лечения и перед возвращением на фронт он с товарищем решил зайти в ресторан японской кухни, который находится на Арсенальной.

"Почему именно в это пафосное место? Потому что только сегодня он полностью выписался и получил бумажку об окончании реабилитации и у него скоро начнется новый боевой квест. Можно, так сказать, отпраздновать. Да и вкусно там, по сути", — написал Денис Кошельник.

Товарищи забронировали стол по телефону и их предупредили о дресс-коде. Когда они зашли в заведение, то на входе им сказали, что военнослужащий не может зайти, так как не соответствует дресс-коду, хотя он не был в военной форме.

"Когда он спросил пустили бы его в военной форме, потому что он может поехать переодеться в нее и приехать – тоже сказали, что нельзя. На аргумент с его стороны, что в стране война и нужно с уважением к военным относиться — услышали, что такие у них правила, и они ничего с этим поделать не могут", — пожаловался волонтер.

По словам Дениса Кошельника, частым гостем в этом заведении является скандальноизвестный ресторатор и нардеп Николай Тищенко. На видео можно заметить, как народный избранник сидит в Virgin Izakaya Bar тактической одежде. Сам факт, что военного не в форме не пустили в ресторан, а нардепа, одетого под военного, пускают регулярно выглядит парадоксально, считает волонтер.

Он назвал подобное отношение к военному "предвзятым" и предположил, что политика заведения продиктована его бывшим владельцем Александром Орловым из России.

"Интересно, кто такие правила прописывал? Возможно ли это отголосок бывшего владельца сети ресторанов Александра Орлова из России? А возможно и не бывшего, потому что ходят слухи, что через подставные лица он до сих пор оказывает влияние на эти заведения… Короче, этот ресторанчик попутал немного в своем отношении к военным и думаю, что было бы здорово им вспомнить, что в стране война. Удивительно, что так быстро забыли", — написал Денис Кошельник.

В комментариях возмутились этой ситуацией и отметили, что делового дресс-кода не придерживается даже президент Украины Владимир Зеленский на деловых встречах с представителями других стран. Большинство сошлось на том, что поступок ресторана действительно недостойный и администрация заведения забыла, что в стране война.

Но некоторые встали на сторону администрации и отметили, что если в заведении есть дресс-код, то в спортивном костюме приходить туда не корректно.

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