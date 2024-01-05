СБУ задержала владельца одного из крупнейших агрохолдингов: названо имя, что о нем известно
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За сотрудничество с Россией получит 12 лет лишения свободы
В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который поставляет пищевые продукты для оккупантов на левобережье Херсонщины. Он подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сотрудники службы задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию. У ведомстве сообщили, что мужчина владел одним из самых крупных агрохолдингов в Украине.
Работал в интересах России
В сообщении СБУ говорится, что агрохолдинг является одним из ведущих в регионе финансовых доноров российского фонда поддержки участников так называемого "сво", созданного указом Путина в апреле 2023 года. Кроме того, бизнесмен передал российским оккупантам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.
Еще в начале войны в 2022 году бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С этого времени предприятие фигуранта ежемесячно платит "налоги" в бюджет оккупационной администрации РФ более 100 тыс. российских рублей.
В настоящее время продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах России. Эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.
По информации СБУ, командование РФ использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района.
Наказание за преступление
Сотрудники Службы безопасности провели обыски по месту нахождения задержанного в Киеве. Были изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В ведомстве имя фигуранта не называют, но, по информации журналистки Анны Ковальчук, автора телеграмм-канала "Баба с воза" это Дживан Мамоян. Сначала он был владельцем завода "Пирятинский деликатес" совместно с гражданкой РФ Хидиран Тамарой. А в 2010 году Мамоян вышел из состава акционеров и уже открыл собственное предприятие ООО "Морис-Каховка".
ООО "Морис Каховка" было зарегистрировано в Херсонской области в пгт Любимовка в 2013 году. Основным видом деятельности предприятия является разведение домашней птицы, также занимается выращиванием зерновых и производством мяса. По состоянию на 2020 год уставный капитал "Морис Каховка" составил 20,1 млн. грн., доход – 8 млн. грн.
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