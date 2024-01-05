СБУ задержала владельца одного из крупнейших агрохолдингов: названо имя, что о нем известно

За сотрудничество с Россией получит 12 лет лишения свободы

В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который поставляет пищевые продукты для оккупантов на левобережье Херсонщины. Он подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Сотрудники службы задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию. У ведомстве сообщили, что мужчина владел одним из самых крупных агрохолдингов в Украине.

Работал в интересах России

В сообщении СБУ говорится, что агрохолдинг является одним из ведущих в регионе финансовых доноров российского фонда поддержки участников так называемого "сво", созданного указом Путина в апреле 2023 года. Кроме того, бизнесмен передал российским оккупантам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

СБУ задержали бизнесмена, работавшего на РФ

Предоставлял оккупантам ангары для хранения оружия

Еще в начале войны в 2022 году бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С этого времени предприятие фигуранта ежемесячно платит "налоги" в бюджет оккупационной администрации РФ более 100 тыс. российских рублей.

В настоящее время продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах России. Эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.

По информации СБУ, командование РФ использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района.

Наказание за преступление

Сотрудники Службы безопасности провели обыски по месту нахождения задержанного в Киеве. Были изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В ведомстве имя фигуранта не называют, но, по информации журналистки Анны Ковальчук, автора телеграмм-канала "Баба с воза" это Дживан Мамоян. Сначала он был владельцем завода "Пирятинский деликатес" совместно с гражданкой РФ Хидиран Тамарой. А в 2010 году Мамоян вышел из состава акционеров и уже открыл собственное предприятие ООО "Морис-Каховка".

ООО "Морис Каховка" было зарегистрировано в Херсонской области в пгт Любимовка в 2013 году. Основным видом деятельности предприятия является разведение домашней птицы, также занимается выращиванием зерновых и производством мяса. По состоянию на 2020 год уставный капитал "Морис Каховка" составил 20,1 млн. грн., доход – 8 млн. грн.

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