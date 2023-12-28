Укр

СБУ разоблачила больше полусотни картелей с февраля 2022: пытались сделать из Украины хаб сбыта тяжелых наркотиков

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
СБУ за последние два года усадили за решетку 34 наркоторговцев Новость обновлена 28 декабря 2023, 17:44
СБУ за последние два года усадили за решетку 34 наркоторговцев. Фото ssu.gov.ua

Только у наркоторговцев "Химпрома" изъяли около 150 кг готовой наркопродукции

С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, которые планировали превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте.

Ряд важных спецопераций СБУ провела по участникам российской преступной организации "Химпром", руководители которой скрываются от правосудия в Мексике. При координации спецслужб России этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине, сообщают в пресс-службе.

По всему миру насчитывается около тысячи человек, которые помогают развитию нелегального бизнеса "Химпром", а ежемесячный доход наркокартеля превышает 2 млн долларов.

В августе текущего года СБУ разоблачили деятельность "Химпрома" и задержали причастных к наркоторговле. Среди них двое бывших чиновников подразделения Нацполиции Украины по борьбе с наркопреступностью. Они обустроили в Киевской и Сумской областях мощные нарколаборатории, которые производили наркотические вещества в промышленных масштабах для продажи в Украине и Европе.

Всего у злоумышленников изъяли 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и порядка 150 кг готовых психотропов.

Кроме того, в октябре 2023 года СБУ вместе с правоохранителями из Румынии разоблачили и прекратили контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны. В Одессе по этому делу были задержаны участники международной наркогруппировки, которые пытались отправить в ЕС почти 200 кг иранского героина под видом фиников.

А в конце августа 2023 года были задержаны четыре наркодельца, которые из Восточной Азии завезли в Украину 2 тонны запрещенных веществ (прекурсоры для изготовления PVP и мефедрона). Замаскировали они опасный груз под строительные смеси. В дальнейшем товар должен был отправиться из Украины в ЕС для сбыта.

В общей сложности, по данным СБУ, за последние два года:

  • задержаны 89 наркодельцов, которым уже сообщили о подозрении;
  • 34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.

"Таким образом, благодаря оперативному реагированию Службы безопасности, удалось предотвратить создание трансграничных каналов "бесперебойных" поставок запрещенных веществ в ЕС. По разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к международному наркобизнесу, и их привлечению к ответственности", — добавили в СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель маршрутки продавал наркотики. Предлагал свои услуги он в очень неожиданном месте.

Теги:
#СБУ #Наркотики #Наркоторговля #Разоблачение