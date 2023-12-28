СБУ разоблачила больше полусотни картелей с февраля 2022: пытались сделать из Украины хаб сбыта тяжелых наркотиков

Только у наркоторговцев "Химпрома" изъяли около 150 кг готовой наркопродукции

С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, которые планировали превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте.

Ряд важных спецопераций СБУ провела по участникам российской преступной организации "Химпром", руководители которой скрываются от правосудия в Мексике. При координации спецслужб России этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине, сообщают в пресс-службе.

По всему миру насчитывается около тысячи человек, которые помогают развитию нелегального бизнеса "Химпром", а ежемесячный доход наркокартеля превышает 2 млн долларов.

В августе текущего года СБУ разоблачили деятельность "Химпрома" и задержали причастных к наркоторговле. Среди них двое бывших чиновников подразделения Нацполиции Украины по борьбе с наркопреступностью. Они обустроили в Киевской и Сумской областях мощные нарколаборатории, которые производили наркотические вещества в промышленных масштабах для продажи в Украине и Европе.

Всего у злоумышленников изъяли 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и порядка 150 кг готовых психотропов.

Кроме того, в октябре 2023 года СБУ вместе с правоохранителями из Румынии разоблачили и прекратили контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны. В Одессе по этому делу были задержаны участники международной наркогруппировки, которые пытались отправить в ЕС почти 200 кг иранского героина под видом фиников.

А в конце августа 2023 года были задержаны четыре наркодельца, которые из Восточной Азии завезли в Украину 2 тонны запрещенных веществ (прекурсоры для изготовления PVP и мефедрона). Замаскировали они опасный груз под строительные смеси. В дальнейшем товар должен был отправиться из Украины в ЕС для сбыта.

В общей сложности, по данным СБУ, за последние два года:

задержаны 89 наркодельцов, которым уже сообщили о подозрении;

34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.

"Таким образом, благодаря оперативному реагированию Службы безопасности, удалось предотвратить создание трансграничных каналов "бесперебойных" поставок запрещенных веществ в ЕС. По разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к международному наркобизнесу, и их привлечению к ответственности", — добавили в СБУ.

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