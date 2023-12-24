Прячут в лампочках и пищевой фольге: киевские полицейские поделились "уловом" наркотиков за неделю (фото)

Наркотические вещества изъяли и отправили на экспертизу

Столичные правоохранители опубликовали статистику о задержанных на улицах Киева людях, которые при себе имели наркотические вещества. Как оказалось, патрульным полицейским удалось задержать более 10 человек.

Во всех случаях на место происшествия вызывали следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств событий. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Один из случаев произоше на блокпосту в Святошинском районе Киева, где полицейские остановили автомобиль Volkswagen. Во время общения с пассажирами, оба гражданина признались патрульным, что они при себе имеют наркотические вещества.

Наркотические вещества изъяли

Еще один аналогичный случай произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования города правоохранители заметили группу лиц, которые нарушали требования комендантского часа. Полицейские остановили граждан, среди которых одна из женщин имела при себе наркотики.

Наркотические вещества изъяли

Во всех случаях инспекторы задерживали нарушителей и вызвали на место следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств событий. Далнейшую судьбу каждого из задержанных будет решат суд.

Наркотические вещества изъ

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель маршрутки продавал наркотики прямо на остановке (фото). Водитель маршрутного такси сообщением "Малин-Киев" привозил в столицу наркотические вещества и сбывал их прямо на остановке общественного транспорта. Наркоторговца задержали, а по месут его жительства провели санкционированный обыск.