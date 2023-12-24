Ховають у лампочках та харчовій фользі: київські поліцейські поділилися "уловом" наркотиків за тиждень (фото)

Наркотичні речовини вилучили та відправили на експертизу

Столичні правоохоронці опублікували статистику про затриманих на вулицях Києва людей, які мали при собі наркотичні речовини. Як виявилось, патрульним поліцейським вдалося затримати понад 10 людей.

У всіх випадках на місце події викликали слідчих для подальшого з’ясування обставин подій. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Один із випадків стався на блокпосту у Святошинському районі Києва, де поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з пасажирами обидва громадяни зізналися патрульним, що вони при собі мають наркотичні речовини.

Наркотичні речовини вилучили

Ще один аналогічний випадок стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання міста правоохоронці помітили групу осіб, які порушували вимоги комендантської години. Поліцейські зупинили громадян, серед яких одна із жінок мала при собі наркотики.

Наркотичні речовини вилучили

У всіх випадках інспектори затримували порушників і викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин подій. Подальшу долю кожного із затриманих буде вирішено судом.

Наркотичні речовини

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві водій маршрутки продавав наркотики прямо на зупинці (фото). Водій маршрутного таксі сполученням "Малин-Київ" привозив до столиці наркотичні речовини та збував їх прямо на зупинці громадського транспорту. Наркоторговця затримали, а за його місцем проживання провели санкціонований обшук.