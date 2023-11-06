У Києві водій маршрутки продавав наркотики прямо на зупинці (фото)

Зловмиснику загрожує суворе покарання

Водій маршрутного таксі сполученням "Малин-Київ" привозив до столиці наркотичні речовини та збував їх прямо на зупинці громадського транспорту. Наркоторговця затримали, а за його місцем проживання провели санкціонований обшук.

Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що водій міжміської маршрутки привозив до столиці канабіс, який продавав прямо на зупинці громадського транспорту. Доставляв наркотики 37-річний чоловік із Житомирської області.

Вилучені наркотики

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника та виявили 100 грам канабісу, який був розфасований по пакетах та готувався для подальшого збуту. Також було вилучено банківські картки та кошти.

Зловмисника затримали

Слідчі повідомили зловмисника про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 307 КК України "Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучені наркотики

Вилучені наркотики

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві чоловік пропонував поліцейським вживати наркотики. Відразу після прибуття поліцейських 32-річний чоловік запросив їх до себе у квартиру і одразу запропонував разом "покурити блакитну сіль". Крім того, він відразу ж показав їм пакетики та ємність із забороненою речовиною.