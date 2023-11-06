В Киеве водитель маршрутки продавал наркотики прямо на остановке (фото)

Злоумышленнику грозит суровое наказание

Водитель маршрутного такси сообщением "Малин-Киев" привозил в столицу наркотические вещества и сбывал их прямо на остановке общественного транспорта. Наркоторговца задержали, а по месут его жительства провели санкционированный обыск.

Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что водитель междугородней маршрутки привозил в столицу каннабис, который он продавал прямо на остановке общественного транспорта. Доставлял наркотики 37-летний мужчина из Житомирской области.

Изъятые наркотики

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника и обнаружили 100 грамм канабиса, который был расфасован по пакетам и готовился для дальнейшего сбыта. Также были изъяты банковские карты и денежные средства.

Злоумышленника задержали

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 307 УК Украины "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. гЗлоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъятые наркотики

Изъятые наркотики

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве мужчина предлагал полицейским употребить наркотики. Сразу по прибытию полицейских 32-летний мужчина пригласил их к себе в квартиру и сразу предложил вместе "покурить голубую соль". Кроме того, он сразу же показал им пакетики и емкость с запрещенным веществом.