СБУ викрила понад пів сотні картелів з лютого 2022 року: намагалися зробити з України хаб збуту важких наркотиків

Тільки у наркоторговців "Хімпрому" вилучили близько 150 кг готової наркопродукції

З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У зловмисників вилучено гуртові партії "товару" майже на 2 млрд у гривневому еквіваленті.

Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації "Хімпром". За координації спецслужб рф цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні, повідомляють у пресслужбі.

По всьому світу налічується близько тисячі осіб, які допомагають розвитку нелегального бізнесу "Хімпром", а щомісячний дохід наркокартелю перевищує 2 млн доларів.

У серпні поточного року СБУ викрили діяльність "Хімпрому" та затримали причетних до наркоторгівлі. Серед них двоє колишніх чиновників підрозділу Нацполіції України у боротьбі з наркозлочинністю. Вони облаштували у Київській та Сумській областях потужні нарколабораторії, які виробляли наркотичні речовини у промислових масштабах для продажу в Україні та Європі.

Загалом у зловмисників вилучили 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) та близько 150 кг готових психотропів.

Крім того, у жовтні 2023 року СБУ разом із правоохоронцями з Румунії викрили та припинили контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн. В Одесі у цій справі було затримано учасників міжнародного наркоугруповання, які намагалися відправити до ЄС майже 200 кг іранського героїну під виглядом фініків.

А наприкінці серпня 2023 року було затримано чотирьох наркоділків, які зі Східної Азії завезли в Україну 2 тонни заборонених речовин (прекурсори для виготовлення PVP та мефедрону). Замаскували вони небезпечний вантаж під будівельні суміші. Надалі товар мав вирушити з України до ЄС для збуту.

Загалом, за даними СБУ, за останні два роки:

затримано 89 наркоділків, яким вже повідомили про підозру;

34 організатори та активні учасники наркоугруповань отримали реальні терміни ув’язнення.

"Таким чином, завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки, вдалося запобігти створенню транскордонних каналів "безперебійних" постачання заборонених речовин до ЄС. За викритими фактами продовжуються комплексні заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу, та їх притягнення до відповідальності", — додали в СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій маршрутки продавав наркотики. Пропонував свої послуги він у дуже несподіваному місці.