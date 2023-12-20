Российский олигарх Фридман объявлен в розыск СБУ: что известно

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана, которому в начале сентября сообщили о подозрении. До недавнего времени он был совладельцем украинского Sense Bank (ранее – Альфа-Банк Украина) и владеет активами в Украине.

Об этом сказано в базе данных на сайте МВД Украины. Указано, что Фридман является лицом, которое "скрывается от органов досудебного расследования".

Новость дополняется…