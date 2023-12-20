Російського олігарха Фрідмана оголошено в розшук СБУ: що відомо

Служба безпеки України оголосила у розшук російського олігарха Михайла Фрідмана, якому на початку вересня повідомили про підозру. Донедавна він був співвласником українського Sense Bank (раніше – Альфа-Банк Україна) та володіє активами в Україні.

Про це йдеться у базі даних на сайті МВС України. Вказано, що Фрідман є особою, яка "приховується від органів досудового розслідування".

У картці зазначено, що Фрідман "зник" 10 жовтня 2023 року. Його звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України). Згідно зі статтею, російському олігарху загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

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