Україна оголосила у розшук путінського патріарха Кирила: подробиці

Голову РПЦ підозрюють одразу за двома статтями ККУ

Після того, як російські силовики оголосили у розшук Кирила Буданова, СБУ України оголосила у розшук путінського патріарха Кирила (Володимира Гундяєва). Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України.

Про це йдеться на сайті реєстру МВС України. Після затримання патріарха помістять під варту.

Настоятеля Руської Православної Церкви, патріарха Московського і всієї Русі Кирила оголосили в Україні "тим, який ховається від досудового розслідування". За даними правоохоронців, путінського патріарха звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ст.110, ч.3 ККУ), а також у плануванні, підготовці, розв’язанні та веденні агресивної війни (ст.437, ч.2 ККУ).

Також на сайті вказано, що патріарх Кирило "зник" 11 листопада 2023 року в Москві. У листопаді 2023 року СБУ повідомила про підозру патріарха Кирила, який одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення в Україну.

Патріарх Кирило відомий своїми антиукраїнськими заявами та іншими одіозними витівками. Наприклад, нещодавно він з’явився на іконі "Свята Трійця", яку виставили в одному з монастирів Росії. Після цього він осоромився під час чергової проповіді, коли ледь не назвав РФ "єб… країною".

Крім того, путінський патріарх неодноразово закликав росіян йти воювати проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла". На додаток до цього патріарх Кирило заявив, що ядерна зброя була благословенна і допомогла Росії зберегти свою незалежність.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія оголосила у розшук Олексія Арестовича, а раніше він був включений до списку екстремістів та терористів. І це попри те, що Арестович відкрито хвалить путіна.