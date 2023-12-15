Украина объявила в розыск путинского патриарха Кирилла: подробности

Главу РПЦ подозревают сразу по двум статьям УКУ

После того как российские силовики объявили в розыск Кирилла Буданова, СБУ Украины объявила в розыск путинского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сказано на сайте реестра МВД Украины. После задержания патриарха поместят под стражу.

Предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявили в Украине "скрывающимся от досудебного расследования". Согласно данным правоохранителей, путинский патриарх обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110, ч.3 УКУ), а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст.437, ч.2 УКУ).

Также на сайте указано, что патриарх Кирилл "исчез" 11 ноября 2023 года в Москве. В ноябре 2023 года СБУ сообщила о подозрении патриарху Кириллу, который одним из первых поддержал полномасштабное вторжение в Украину.

Патриарх Кирилл известен своими антиукраинскими заявлениями и другими одиозными выходками. Например, недавно он появился на иконе "Святая Троица", которую выставили в одном из монастырей России. После этого он оконфузился во время очередной проповеди, когда едва не назвал РФ "еб… страной".

Кроме того, путинский патриарх неоднократно призывал россиян идти воевать против Украины. По его словам, сегодня перед Россией стоит задача выйти победительницей из той борьбы, которую против неё развязали "силы зла". В добавок к этому патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие было благословлено и помогло россии сберечь свою независимость.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия объявила в розыск Алексея Арестовича, а ранее он был включен в список экстремистов и террористов. И это несмотря на то, что Арестович открыто хвалит путина.