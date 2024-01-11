Дивом врятували: у Києві чоловік провалився під лід (відео)

Той момент, коли безтурботність може стати причиною реальної трагедії

У четвер, 11 січня, в Оболонському районі столиці чоловік провалився під кригу. На місце події негайно прибули рятувальники, яким вдалося дістати нещасного з води та доставити його на берег.

Чоловіка відігріли та напоїли чаєм, а потім передали до рук медиків. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у місті Києві.

Так, на території затоки Верблюд, розташованої на Оболоні, під кригу провалився чоловік. Свідки події викликали рятувальників та медиків, які оперативно прибули на місце НП.

Як виявилося, чоловік перебував у крижаній воді на відстані 50 метрів від берега. За допомогою спецобладнання та із залученням водолазів співробітники ДСНС дістали чоловіка з води та транспортували його на сушу.

На щастя, потерпілого вчасно врятували — його відігріли і передали до рук медиків.

Рятувальники зазначають, виходити на лід можна лише тоді, коли протягом 10-15 днів тримається постійна температура повітря -10°C та більше градусів нижче за нуль. Товщина льоду для одиночних прогулянок має бути не менше ніж 7 сантиметрів.

Будьте пильні і ніколи не виходьте на тонкий лід, тому що подібна безтурботність може коштувати життя!

Чоловік провалився під лід у затоці Верблюд

Як зрозуміти, на який лід можна виходити:

виходити на лід можна лише тоді, коли протягом 10-15 днів тримається постійна температура повітря -10 ° C і більше градусів нижче за нуль. Товщина льоду для одиночних прогулянок має бути не менше ніж 7 см.

не виходьте на лід, особливого білого кольору, з замерзлою травою, гілками тощо. — він найтендітніший. Також небезпечні ділянки, де є швидка течія, джерела та теплі стічні води;

не бийте ногами по льоду, щоб перевірити його міцність — це слід робити ціпком. Якщо все ж таки вийшли на лід і відчули, що він неміцний, обережно ковзайте назад тим самим шляхом;

Як врятуватися, якщо ти провалився під кригу

Головне правило – у жодному разі не панікувати. А далі – діяти так:

зберігай спокій, намагайся триматися на плаву і не занурюватися під воду з головою;

клич на допомогу;

вилазь, широко розкинувши руки, наповзаючи на край льоду грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги;

коли виберешся на кригу, перевернися та повзи до берега;

якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатись по льоду на животі;

якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину;

не намагайся підвестися і стати на ноги — це тільки збільшить ризик знову піти під лід;

на березі якнайшвидше зігрійся: переодягнися в сухий одяг, а якщо його немає, зніми мокрий, викрути і одягни знову. Виконай будь-які фізичні вправи;

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на правому березі Дніпра помітили групу любителів зимової риболовлі, які безстрашно вийшли на тонку кригу затоки Оболонь. Чоловіки розташувалися неподалік один від одного і приступили до риболовлі. Екстремалів не збентежив навіть той факт, що льодове покриття в затоці ще ненадійне і перебувати на ньому дуже небезпечно.