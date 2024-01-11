Чудом спасли: в Киеве мужчина провалился под лед (видео)

Тот момент, когда беспечность может стать причиной реальной трагедии

В четверг, 11 января, в Оболонском районе столицы мужчина провалился под лед. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которым удалось достать несчастного из воды и доставить его на берег.

Мужчину отогрели и напоили чаем, а затем передали в руки медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Так, на территории залива Верблюд, расположенного на Оболони, под лед провалился мужчина. Свидетели произошедшего вызвали спасателей и медиков, которые оперативно прибыли на место ЧП.

Как оказалось, мужчина находился в ледяной воде на расстоянии 50 метров от берега. При помощи спецоборудования и с привлечением водолазов сотрудники ГСЧС достали мужчину из воды и транспортировали его на сушу.

К счастью, пострадавшего вовремя спасли — его отогрели и передали в руки медиков.

Спасатели отмечают, выходить на лед можно только тогда, когда в течение 10-15 дней держится постоянная температура воздуха -10°C и более градусов ниже нуля. Толщина льда для одиночных прогулок должна быть не менее 7 сантиметров.

Будьте бдительны и никогда не выходите на тонкий лед, так как подобная беспечность может стоить жизни!

Мужчина провалился под лед в заливе Верблюд

Как понять, на какой лед можно выходить:

выходить на лед можно только тогда, когда в течение 10-15 дней держится постоянная температура воздуха -10°C и более градусов ниже нуля. Толщина льда для одиночных прогулок должна быть не менее 7 см.

не выходите на лед, особенного белого цвета, с вмерзшей травой, ветками и т.д. — он самый хрупкий. Также опасныте участки, где есть быстрое течение, источники и теплые сточные воды;

не бейте ногами по льду, чтобы проверить его прочность — это следует делать палкой. Если все же вышли на лед и почувствовали, что он непрочный, осторожно скользите назад тем же путем;

Как спастись, если ты провалился под лед

Главное правило – ни в коем случае не паниковать. А дальше – действовать так:

сохраняй спокойствие, старайся держаться на плаву и не погружаться под воду с головой;

зови на помощь;

вылезай, широко раскинув руки, наползая на край льда грудью и поочередно вытягивая на поверхность ноги;

когда выберешься, перекатись и ползи к берегу;

если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе;

если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину;

не пытайся подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед;

на берегу как можно быстрее согрейся: переоденься в сухую одежду, а если ее нет, сними мокрую, выкрути и одень снова. Выполни любые физические упражнения;

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на правом берегу Днепра заметили группу любителей зимней рыбалки, которые бесстрашно вышли на тонкий лед залива Оболонь. Мужчины расположились неподалеку друг от друга и приступили к ловле рыбы. Экстремалов не смутил даже тот факт, что ледовое покрытие в заливе еще ненадежное и находиться на нем очень опасно.