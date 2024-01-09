Чудом не провалились: в Киеве рыбаки компанией вышли на тончайший лед (видео)

Тот момент, когда хобби может стать причиной трагедии

Во вторник, 9 января, в Киеве на правом берегу Днепра заметили группу любителей зимней рыбалки, которые бесстрашно вышли на тонкий лед залива Оболонь. Мужчины расположились неподалеку лруг от друга и приступили к ловле рыбы.

Видео опубликовали в Телеграм-канале "Жизнь.Оболонь. Киев". Автору удалось запечатлеть рыбаков на тончайшем льду при помощи коптера.

Так, на Оболони группа мужчин с рыбацкими снастями вышли на тонкий лед, который покрыл воды залива Оболонь. Даже с первого взгляда видно, что ледовое покрытие здесь еще ненадежное и находиться на нем очень опасно. Однако любителей зимней рыбалки ничего не смутило и они спокойно расхаживали по льду, иногда даже собираясь в группы.

Следует помнить, что подобное поведение является очень опасным и может привести к реальной трагедии.

Спасатели отмечают, выходить на лед можно только тогда, когда в течение 10-15 дней держится постоянная температура воздуха -10°C и более градусов ниже нуля. Толщина льда для одиночных прогулок должна быть не менее 7 сантиметров.

Будьте бдительны и никогда не выходите на тонкий лед, так как подобная беспечность может стоить жизни!

Мужчины вышли на лед в заливе Оболонь

Нужно помнимть, что чаще всего трагедии на льду происходят именно из-за беспечности самих людей. Так, многие даже не проверяют толщину льда, прежде чем на него становиться.

Кроме этого, люди не одевают спасательные жилеты и не соблюдают дистанцию ​​в 5 метров от другого проходящего рядом по льду.

Как понять, на какой лед можно выходить:

выходить на лед можно только тогда, когда в течение 10-15 дней держится постоянная температура воздуха -10°C и более градусов ниже нуля. Толщина льда для одиночных прогулок должна быть не менее 7 см.

не выходите на лед, особенного белого цвета, с вмерзшей травой, ветками и т.д. — он самый хрупкий. Также опасныте участки, где есть быстрое течение, источники и теплые сточные воды;

не бейте ногами по льду, чтобы проверить его прочность — это следует делать палкой. Если все же вышли на лед и почувствовали, что он непрочный, осторожно скользите назад тем же путем;

Как спастись, если ты провалился под лед

Главное правило – ни в коем случае не паниковать. А дальше – действовать так:

сохраняй спокойствие, старайся держаться на плаву и не погружаться под воду с головой;

зови на помощь;

вылезай, широко раскинув руки, наползая на край льда грудью и поочередно вытягивая на поверхность ноги;

когда выберешься, перекатись и ползи к берегу;

если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе;

если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину;

не пытайся подняться и встать на ноги – это только увеличит риск снова уйти под лед;

на берегу как можно быстрее согрейся: переоденься в сухую одежду, а если ее нет, сними мокрую, выкрути и одень снова. Выполни любые физические упражнения;

Так же человек, который хочет помочь и спасти пострадавшего, на ноги становиться не должен: надо ползти по льду. И лучше иметь с собой какое-то вспомогательное средство – ветку, куртку и тому подобное. Это увеличит шансы на спасение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области на набережной в воде люди заметили собаку, которая провалилась под лед и отчаянно пыталась доплыть до берега. Сотрудник местного КП не задумываясь сбросил одежду и поспешил на помощь животному.

Во время спасательной операции мужчина провалился под лед, однако ему все-же удалось доставить собаку на берег и спасти животное от верной смерти.