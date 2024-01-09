Дивом не провалилися: у Києві рибалки компанією вийшли на тонкий лід (відео)

Той момент, коли хобі може стати причиною трагедії

У вівторок, 9 січня, у Києві на правому березі Дніпра помітили групу любителів зимової риболовлі, які безстрашно вийшли на тонкий лід затоки Оболонь. Чоловіки розташувалися неподалік один від одного і почали ловити рибу.

Відео опублікували у Телеграм-каналі "Життя.Оболонь.Київ". Автору вдалося зафільмувати рибалок за допомогою коптера.

Так, на Оболоні група чоловіків з рибальськими снастями вийшли на тонкий лід, який покрив води затоки Оболонь. Навіть з першого погляду видно, що льодове покриття тут ще ненадійне і перебувати на ньому дуже небезпечно. Однак любителів зимової риболовлі нічого не збентежило і вони спокійно ходили по льоду, іноді навіть збираючись у групи.

Слід пам'ятати, що подібна поведінка є дуже небезпечною і може призвести до реальної трагедії.

Рятувальники зазначають, виходити на лід можна лише тоді, коли протягом 10-15 днів тримається постійна температура повітря -10°C та більше градусів нижче за нуль. Товщина льоду для поодиноких прогулянок має бути не менше 7 сантиметрів.

Будьте пильними і ніколи не виходьте на тонкий лід, оскільки подібна безпечність може коштувати життя!

Чоловіки вийшли на лід у затоці Оболонь

Потрібно пам’ятати, що найчастіше трагедії на льоду відбуваються саме через безпечність самих людей. Так, багато хто навіть не перевіряє товщину льоду, перш ніж на нього ставати.

Крім цього, люди не одягають рятувальні жилети і не дотримуються дистанції в 5 метрів від іншого, хто проходить поряд по льоду.

Як зрозуміти, на який лід можна виходити:

виходити на лід можна тільки тоді, коли протягом 10-15 днів тримається постійна температура повітря -10°C і більше градусів нижче нуля. Товщина льоду для поодиноких прогулянок має бути не менше ніж 7 см;

не виходьте на лід, особливо білого кольору, з вмерзлою травою, гілками тощо — він найкрихкіший. Також небезпечні ділянки, де є швидка течія, джерела і теплі стічні води;

не бийте ногами по льоду, щоб перевірити його міцність — це слід робити палицею. Якщо все ж таки вийшли на лід і відчули, що він неміцний, обережно ковзайте назад тим самим шляхом;

Як врятуватися, якщо ти провалився під лід:

Головне правило – у жодному разі не панікувати. А далі – діяти так:

зберігай спокій, намагайся триматися на плаву і не занурюватися під воду з головою;

клич на допомогу;

вилазь, широко розкинувши руки, наповзаючи на край льоду грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги;

коли виберешся - повзи до берега;

якщо вибиратися вдається за течією – слід рухатись по льоду на животі;

якщо вибиратися доводиться проти течії – треба перевернутися на спину;

не намагайся підвестися і стати на ноги — це тільки збільшить ризик знову піти під лід;

на березі якнайшвидше зігрійся: переодягнися в сухий одяг, а якщо його немає, зніми мокрий, викрути і одягни знову. Виконай будь-які фізичні вправи;

Також людина, яка хоче допомогти і врятувати постраждалого, на ноги ставати не повинна: треба повзти по льоду. І краще мати з собою якийсь допоміжний засіб – гілку, куртку тощо. Це збільшить шанси на порятунок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині на набережній у воді люди помітили собаку, який провалився під лід і відчайдушно намагався доплисти до берега. Співробітник місцевого КП не замислюючись скинув одяг і поспішив на допомогу тварині.

Під час рятувальної операції чоловік провалився під лід, проте йому все-таки вдалося доставити собаку на берег і врятувати тварину від смерті.