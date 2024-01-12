У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Продуктові ярмарки традиційно пройдуть у Києві цими вихідними

На вихідних, з 13 по 14 січня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які проходитимуть в кожному з районів Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

На покупців чекає широкий асортимент якісної продукції від фермерів, які підготували найсвіжіші товари. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Так, відомо, що продуктові ярмарки цими вихідними, з 13 по 14 січня, проходитимуть у кожному з районів міста.

Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть організовані.

Тож, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 13 січня, можна буде відвідати за такими адресами в:

У неділю, 14 січня, сільськогосподарські ярмарки пройдуть за наступними адресами в наступний районах:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загалом передумов для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає. При цьому деякі позиції не тільки можуть зрости у ціні, а й стати дефіцитними.