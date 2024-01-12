В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Продуктовые ярмарки традиционно пройдут в Киеве на этих выходных

На предстоящих выходных, с 13 по 14 января, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в каждом из районов Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Покупателей ждет широкий ассортимент качественной продукции от фермеров, которые подготовили самые свежие товары. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Так, известно, что продуктовые ярмарки на этих выходных, с 13 по 14 января, будут проходить в каждом из районов города.

Перед посещением ярмарок важно ознакомиться с расписанием их проведения и локациями, где они будут организованы.

Так сельскохозяйственные ярмарки в субботу, 13 января, можно будет посетить по следующим адресам:

В воскресенье, 14 января, сельскохозяйственные ярмарки пройдут в таких районах:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в целом предпосылок для резкого подорожания продуктов в 2024 году нет. При этом некоторые позиции не только могут вырасти в цене, но и стать дефицитными.