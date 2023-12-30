Шоколад и не только: какие продукты могут подорожать или стать дефицитными в 2024 году

На цену отечественных продуктов могут повлиять проблемы в энергетике и инфляция, на импортные — дополнительные проблемы.

Пока украинцы подсчитывают, во сколько обойдется салат оливье в этом году, появляются прогнозы по стоимости продуктов на следующий, 2024 год. Среди продуктов, которые не вырастут в цене, резко — отечественного производства.

Импортные продукты могут вырасти в цене или даже стать дефицитными. Об этом рассказал в эфире телемарафона первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Он отметил, что благодаря хорошему урожаю зерна не ожидается проблем с хлебом, макаронами и курятиной. Последняя должна удержаться в цене благодаря тому же хорошему урожаю зерна и, как следствие, нормальной цене комбикорма.

Среди групп товаров, имеющих риски роста стоимости Непран назвал кондитерские изделия. Для их производства нужны какао-бобы, которые с проблемами доставляются из-за забастовки на польской границе. Он отметил, что это может привести к нехватке бобов, росту цен или дефициту шоколадных изделий. Также могут вырасти в цене рыба и морепродукты, которые также доставляют из-за границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда подорожают продукты для борщового набора в Украине. Причиной роста цены может стать проблема с количеством овощехранилищ.