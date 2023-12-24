Многие покупают на праздничный стол: в Украине подорожал популярный продукт

Стали известны актуальные цены в супермаркетах

В декабре перед Рождеством и Новым годом в крупных украинских супермаркетах стали дорожать некоторые продукты, в их числе оказалась и курятина. Больше всего взлетела стоимость на куриные бедра.

По данным сайта Минфин, в период с ноября по декабрь подорожала куриная голень, тушки, бедро, а также филе. Стоит отметить, что курятина — это тот вид мяса, который многие обычно покупают на праздничный стол.

Так, в преддверии праздников килограмм куриных бедер стал дороже со 114,02 до 139 гривен. Таким образом, разница в цене составляет 24,98. К слову, рост цен на куриные бедра продолжается непрерывно с августа текущего года.

Куриная голень в декабре стоит в среднем 83,95 грн в крупных супермаркетах. Ранее килограмм этого продукта обходился покупателям в 81,05.

Куриное филе продают по цене 160,63 грн за один килограмм. В ноябре его можно было приобрести за 160,48. В сравнении с другими видами, филе подорожало незначительно.

Также в декабре взлетели цены на куриные тушки. Сейчас килограмм обходится в 85,90 грн, а в ноябре — 85,55.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Олег Пендзин рассказал, какие продукты в Украине подорожают к концу зимы. Речь идет о некоторых овощах, мясе, молочных продуктах, а также куриных яйцах.