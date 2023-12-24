Багато хто купує на святковий стіл: в Україні подорожчав популярний продукт

Стали відомі актуальні ціни у супермаркетах

У грудні перед Різдвом та Новим роком у великих українських супермаркетах стали дорожчати деякі продукти, серед яких виявилася і курятина. Найбільше злетіла ціна на курячі стегна.

За даними сайту Мінфін, у період з листопада по грудень подорожчала куряча гомілка, тушки, стегно, а також філе. Варто відзначити, що курятина — це той вид м’яса, який багато хто зазвичай купує на святковий стіл.

Так, напередодні свят кілограм курячих стегон став дорожчим з 114,02 до 139 гривень. Таким чином, різниця у ціні становить 24,98. До речі, зростання цін на курячі стегна триває безперервно із серпня поточного року.

Куряча гомілка у грудні коштує в середньому 83,95 грн у великих супермаркетах. Раніше кілограм цього продукту коштував покупцям 81,05.

Куряче філе продають за ціною 160,63 грн. за один кілограм. У листопаді її можна було придбати за 160,48. У порівнянні з іншими видами філе подорожчало незначно.

Також у грудні злетіли ціни на курячі тушки. Зараз кілограм коштує 85,90 грн, а в листопаді — 85,55.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олег Пензін розповів, які продукти в Україні подорожчають до кінця зими. Йдеться про деякі овочі, м’ясо, молочні продукти, а також курячі яйця.