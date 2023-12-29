"Золотым" не будет: во сколько в этом году украинцам обойдется салат Оливье

За наименьшую стоимость набор продуктов можно приобрести в Сильпо

Оливье — это блюдо, которое есть на почти каждом новогоднем столе. Эксперты взялись сравнить стоимость продуктов в украинских магазинах, чтобы узнать, где самые дорогие и дешевые товары для салата.

Чтобы приготовить этот салат, украинцу, по меньшей мере, придется потратить 100 гривен, а больше всего — 130 гривен. Об этом говорится в анализе сайта Gotoshop.ua.

Стоимость составляющих оливье отличается в зависимости от торговых сетей. Для сравнения аналитики взяли следующие продукты – охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и свежие, а также майонез Щедро Провансаль 67%, морковь и картофель.

"К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и самую дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ", — сообщается на сайте.

Стоимость корзины продуктов для приготовления блюд в Украине на 2023 год.

Сильпо – 101,16 грн;

АТБ – 118,07 грн;

Varus – 129,64 грн;

Novus – 131,23 грн;

Auchan – 116,01 грн;

Фора – 117,44 грн.

Они также напомнили стандартный рецепт оливье на 1 кг. В него должно входить:

250 г куриного филе;

150 г картофеля;

50 г моркови;

150 г зеленого горошка;

100 г консервированных/свежих огурцов;

2 яйца;

50 г лука репчатого;

150 г майонеза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о каких ценах в магазинах на красную икру перед Новым годом.