"Золотым" не будет: во сколько в этом году украинцам обойдется салат Оливье
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За наименьшую стоимость набор продуктов можно приобрести в Сильпо
Оливье — это блюдо, которое есть на почти каждом новогоднем столе. Эксперты взялись сравнить стоимость продуктов в украинских магазинах, чтобы узнать, где самые дорогие и дешевые товары для салата.
Чтобы приготовить этот салат, украинцу, по меньшей мере, придется потратить 100 гривен, а больше всего — 130 гривен. Об этом говорится в анализе сайта Gotoshop.ua.
Стоимость составляющих оливье отличается в зависимости от торговых сетей. Для сравнения аналитики взяли следующие продукты – охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и свежие, а также майонез Щедро Провансаль 67%, морковь и картофель.
"К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и самую дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ", — сообщается на сайте.
Стоимость корзины продуктов для приготовления блюд в Украине на 2023 год.
- Сильпо – 101,16 грн;
- АТБ – 118,07 грн;
- Varus – 129,64 грн;
- Novus – 131,23 грн;
- Auchan – 116,01 грн;
- Фора – 117,44 грн.
Они также напомнили стандартный рецепт оливье на 1 кг. В него должно входить:
- 250 г куриного филе;
- 150 г картофеля;
- 50 г моркови;
- 150 г зеленого горошка;
- 100 г консервированных/свежих огурцов;
- 2 яйца;
- 50 г лука репчатого;
- 150 г майонеза.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о каких ценах в магазинах на красную икру перед Новым годом.