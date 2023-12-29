"Золотим" не буде: у скільки цьогоріч українцям обійдеться салат Олів’є
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За найменшу вартість набір продуктів можна придбати у Сільпо
Олів'є — це та страва, яка є на майже кожному новорічному столі. Експерти взялись порівняти вартість цьогорічних продуктів в українських магазинах, аби дізнатись, де найдорожчі та найдешевші товари для салату.
Щоб приготувати цей салат, українцю щонайменше прийдеться потратити 100 гривень, а найбільше — 130 гривень. Про це мовиться в аналізі сайту Gotoshop.ua.
Вартість складових олів'є відрізняється в залежності від торгових мереж. Для порівняння аналітики взяли наступні продукти — охолоджене філе курчат-бройлерів Наша Ряба, горошок Верес, огірки Верес Пікантні мариновані та свіжі, а також майонез Щедро Провансаль 67%, морква і картопля.
"До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо, на горошок та яйця у Novus, на консервовані огірки в Форі, а на майонез в АТБ", — повідомляється на сайті.
Вартість кошика продуктів для приготування страви в Україні на 2023 рік
- Сільпо – 101,16 грн;
- АТБ – 118,07 грн;
- Varus – 129,64 грн;
- Novus – 131,23 грн;
- Auchan – 116,01 грн;
- Фора – 117,44 грн.
Вони також нагадали стандартний рецепт олів'є на 1 кг. В нього має входити:
- 250 г курячого філе;
- 150 г картоплі;
- 50 г моркви;
- 150 г зеленого горошку;
- 100 г консервованих/свіжих огірків;
- 2 яйця;
- 50 г цибулі ріпчастої;
- 150 г майонезу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про які ціни в магазинах на червону ікру перед Новим роком.