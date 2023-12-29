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"Золотим" не буде: у скільки цьогоріч українцям обійдеться салат Олів’є

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Продукти для салату
Продукти для салату. Фото ТСН

За найменшу вартість набір продуктів можна придбати у Сільпо

Олів'є — це та страва, яка є на майже кожному новорічному столі. Експерти взялись порівняти вартість цьогорічних продуктів в українських магазинах, аби дізнатись, де найдорожчі та найдешевші товари для салату.

Щоб приготувати цей салат, українцю щонайменше прийдеться потратити 100 гривень, а найбільше — 130 гривень. Про це мовиться в аналізі сайту Gotoshop.ua.

Вартість складових олів'є відрізняється в залежності від торгових мереж. Для порівняння аналітики взяли наступні продукти — охолоджене філе курчат-бройлерів Наша Ряба, горошок Верес, огірки Верес Пікантні мариновані та свіжі, а також майонез Щедро Провансаль 67%, морква і картопля.

"До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо, на горошок та яйця у Novus, на консервовані огірки в Форі, а на майонез в АТБ", — повідомляється на сайті.

Вартість кошика продуктів для приготування страви в Україні на 2023 рік

  • Сільпо – 101,16 грн;
  • АТБ – 118,07 грн;
  • Varus – 129,64 грн;
  • Novus – 131,23 грн;
  • Auchan – 116,01 грн;
  • Фора – 117,44 грн.

Вони також нагадали стандартний рецепт олів'є на 1 кг. В нього має входити:

  • 250 г курячого філе;
  • 150 г картоплі;
  • 50 г моркви;
  • 150 г зеленого горошку;
  • 100 г консервованих/свіжих огірків;
  • 2 яйця;
  • 50 г цибулі ріпчастої;
  • 150 г майонезу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про які ціни в магазинах на червону ікру перед Новим роком.

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