Поласувати зможе не кожен: які ціни в магазинах на червону ікру перед Новим роком

Ікра до новорічного столу – це вже традиція

В Україні напередодні новорічних свят деякі продукти починають дешевшати. Зокрема невелике зниження вартості відбулось і на червону ікру.

Згідно з даними сайту GoToShop можна дізнатись, в яких магазинах є найдешевший товар та водночас проаналізувати вартість та пропозицію мереж. За 80 грамів українцю потрібно буде віддати якнайменше 150 гривень.

Вартість червоної ікри в магазинах перед Новим роком

Так, "Ікра Мореход лососева зерниста 80 грамів" у "Fozzy" стоїть з акційним цінником 149 гривень, а у "EKOMARKET" доведеться віддати не менше 154,90 гривень. Крім того, у "Novus" та "ULTRAMARKET" вона коштує 159 гривень.

Щодо "Ікра Тихоокеанська лососева зерниста 100 грамів", то магазин "Varus" продає її за 169 гривень. Найдорожче товар коштує в "Наш Край" — 214,96 гривні, "EKOMARKET" — 199 гривень, а в Auchan — 214.90 гривень.

Вартість "Ікра лососева Спецпосол 100 грамів ж/б" є ще більшою. В магазинах ціна цього товару коливається від 250,59 до 299.90 гривень. У "Metro" вона стоїть на полиці з цінником 250,59 гривні, у "ULTRAMARKET" та "МегаМаркет" вартість складає 259,90, а у "Рукавичка" — 299, 90 гривень.

Якщо хочеться "Ікра Шаланда лососева зерниста 275 грамів", то щонайменше за неї у "Varus" прийдеться віддати 769, 90 гривень. У "Сільпо" її вартість становить 799 гривень, а в "ULTRAMARKET" та "МегаМаркет" — 799,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що картопля в Україні побила рекорд за цінами.