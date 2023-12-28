Полакомиться сможет не каждый: какие цены в магазинах на красную икру перед Новым годом

Икра к новогоднему столу – это уже традиция

В Украине в канун новогодних праздников некоторые продукты начинают дешеветь. В частности, небольшое снижение стоимости произошло и на красную икру.

Согласно данным сайта GoToShop, можно узнать, в каких магазинах есть самый дешевый товар и одновременно проанализировать стоимость и предложение сетей. За 80 граммов украинцу нужно будет отдать как минимум 150 гривен.

Стоимость красной икры в магазинах перед Новым годом

Так, "Икра Мореход лососевая зернистая 80 граммов" у "Fozzy" стоит с акционным ценником 149 гривен, а у "EKOMARKET" придется отдать не менее 154,90 гривны. Кроме того, у "Novus" и "ULTRAMARKET" она стоит 159 гривен.

Что касается "Икра Тихоокеанская лососевая зернистая 100 граммов", то магазин "Varus" продает ее за 169 гривен. Дороже всего товар стоит в "НашКрай" — 214,96 гривны, "EKOMARKET" — 199 гривен, а в Auchan — 214.90 гривен.

Стоимость "Икра лососевая Спецпосол 100 граммов ж/б" еще больше. В магазинах цена товара колеблется от 250,59 до 299.90 гривен. В "Metro" она стоит на полке с ценником 250,59 гривны, у "ULTRAMARKET" и "МегаМаркет" стоимость составляет 259,90, а у "Рукавичка" — 299, 90 гривен.

Если хочется "Икра Шаланда лососевая зернистая 275 граммов", то по меньшей мере за нее у "Varus" придется отдать 769, 90 гривен. У "Сільпо" ее стоимость составляет 799 гривен, а у "ULTRAMARKET" и "МегаМаркет" — 799,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что картофель в Украине побил рекорд по ценам.