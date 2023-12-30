Шоколад і не тільки: які продукти можуть здорожчати чи стати дефіцитними у 2024 році

На ціну вітчизняних продуктів можуть вплинути проблеми в енергетиці та інфляція, натомість на імпортні — додаткові проблеми

Поки українці підраховують, у скільки обійдеться цьогоріч салат олів'є, з'являються прогнози по вартості продуктів на наступний, 2024 рік. Серед продуктів, які не виростуть в ціні різко — вітчизняного виробництва.

Імпортні продукти можуть вирости в ціні або навіть стати дефіцитними. Про це розповів в ефірі телемарафону перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Він зазначив, що завдяки гарному врожаю зерна, не очікується проблем із хлібом, макаронами та курятиною. Остання має втриматися в ціні завдяки тому ж гарному врожаю зерна і як наслідок нормальній ціні комбікорму.

Серед груп товарів, у яких є ризики зростання вартості Непран назвав кондитерські вироби. Для їхнього виробництва потрібні какао-боби, які з проблемами доставляються через страйк на польському кордоні. Він зазначив, що це може призвести до нестачі бобів, росту цін або дефіциту шоколадних виробів. Також можуть зрости в ціні риба та морепродукти, які також доставляють з-за кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли подорожчають продукти для борщового набору в Україні. Причиною зростання ціни може стати проблема з кількістю овочесховищ.