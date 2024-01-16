Депутати Київради отримували зарплату за військову службу, але не служили: розслідування

Вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу

Чотири військовослужбовці однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічником депутата Київради, майже рік ухилялися від несення військової служби. Щодо них завершилося попереднє розслідування, справу передано до суду.

Як повідомляє офіс генерального прокурора України, за сприяння керівника одного зі структурних підрозділів КМВА та командира однієї з військових частин ТРО депутати домоглися оформлення відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Депутатам інкриміновано ухиляння від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб. Керівнику структурного підрозділу КМВА – допомогу в ухилянні, а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень.

Нагадаємо, у серпні 2023 року ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО. Троє з них – депутати Київської міської ради, ще один – помічник депутата Київради. Вони протягом року не приходили на військову службу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що офіційно в столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ поліція відкрила майже сотню справ щодо ухилянтів. До суду матеріали направили за 11 провадженнями.