Рейди на ухилянтів у Києві: скільки кримінальних справ порушили і передали в суд

Більшу частину проваджень правоохоронці відкрили торік, цифри цікаві

На тлі продовження мобілізації в Україні та заходів із залучення військовозобов'язаних до лав ЗСУ в Києві та області соцмережами поповзли чутки про масові облави, рейди та початок кримінальних проваджень стосовно ухилянтів. Втім, як повідомили "Телеграфу" на інформаційний запит, офіційно в столиці з початку повномасштабного вторгнення РФ поліція відрила майже сотню справ, а до суду матеріали направили за 11 провадженнями.

— За інформацією слідчого управління ГУ НП у м. Києві, у період з початку 2022 року по теперішній час слідчими підрозділами столичної поліції зареєстровано 86 кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, з них 61 кримінальне провадження зареєстровано з початку 2023 року по теперішній час, з обвинувальним актом до суду направлено 11 кримінальних проваджень, — повідомили виданню в Головному управлінні Нацполіції у м.Києві.

Раніше джерела "Телеграфу" на правах анонімності повідомляли про величезну кількість проваджень проти ухилянтів у низці обласних центрів країни та сотні винесених вироків за 336 статтею (ухилянство).

Зазначимо, як писав раніше "Телеграф", 19 червня 2023 року Оболонський районний ТЦК в Києві видав наказ про те, що всі військовозобов’язані району (навіть ті, що не отримали персональні повістки), повинні з’явитися до центру в 10-денний строк.

В грудні ж 2023 року поліція повідомила, що слідчі Оболонського райуправління повідомили про підозру чоловіку за ухилення від призову на військову службу. Він не прибув у визначений строк для проходження військової служби і виїхав за межі України, незаконно перетнувши кордон. Слідчі повідомили порушнику про підозру, тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Через це видання зацікавило, чи не стала ця справа прецедентною, і чи не загрожує всім чоловікам, які виїхали за межі країни, кримінальні провадження і реальні строки.

Втім, в Нацполіції повідомили, що з огляду на таємницю слідства та інші законодавчі обмеження надати виданню інформацію про цей кейс "не надається можливим, оскільки це не входить до меж компетенції Головного управління Нацполіції у м.Києві".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в столиці та області посилили контрдиверсійні та заходи безпеки. Це рішення було ухвалено на раді оборони Київщини.

У рамках цього на Київщині та в столиці збільшили кількість блокпостів. Перевірці підлягали місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. Такі кроки і посилили чутки про масову видачу повісток та відкриття великої кількості кримінальних справ проти ухилянтів.