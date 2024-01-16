Безуглу знову пронесло: у Раді вкотре відмовились голосувати за зняття її з посади

Нардепи намагались, але марно

У Верховній Раді України у вівторок, 16 січня, уже вкотре відмовились ставити на голосування постанову щодо відкликання з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони Марʼяни Безуглої. Днем раніше, убезугла понеділок 15 січня, його не внесли у порядок денний.

Про це повідомляє Ярослав Железняк. Він також опублікував відео з засідання ВР.

Зауважимо, що нардепи з партії "Голос", як і у понеділок, сьогодні також вимагали поставити на голосування питання про позбавлення Безуглої посади. Проте цього разу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не дав цього зробити.

"Знову відмовились ставити постанову про Безуглу", — написав нардеп.

Зауважимо, що голосування щодо нардепки вже також відкладалось. Минулого тижня в порядок денний Верховної Ради також не внесли постанову про відкликання Мар'яни Безуглої.

Тоді Стефанчук заявляв, що голосування щодо відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки можливе лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Нагадаємо, 10 січня, народний депутат Мар’яна Безугла могла бути знята з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Проте з її звільненням виникли труднощі.