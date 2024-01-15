Зняття Безуглої з посади знову відкладається

Нардепка залишається на посаді

У Верховній Раді 16 січня, скоріше за все, не розглядатиметься відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Це питання знову не внесли в порядок денний на засідання парламенту.

Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, це форма "мазохізму".

"Розіслали порядок денний роботи Парламенту на завтра…І вгадайте якого питання там немає? Знову немає змін по Комітетам і відкликання Безуглої з посади заступника оборонного Комітету", — написав він.

Железняк зазначив, що питання відставки, можливо, буде піднято в залі іншими депутатами. Він додав, що виглядає це, "як якась окрема форма мазохізму".

Голосування щодо нардепки відкладається не вперше. Минулого тижня в порядок денний Верховної Ради також не внесли постанову про відкликання Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, 10 січня, народний депутат Мар’яна Безугла могла бути знята з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Проте з її звільненням виникли труднощі.

Нардепи з партії "Голос", вимагали поставити на голосування питання про позбавлення Безуглої посади. Проте проти виступив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Раніше "Телеграф" писав, що Мар'яна Безугла заявляла про вихід із партії та фракції "Слуга Народу". Її заяву прийняли.