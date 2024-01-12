Безугла йде: нардепка зробила нову заяву

Нардепка не має наміру припиняти свою роботу після виходу

Заяви Мар’яни Безуглої про вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. До цього кілька разів постанову про її відкликання не вносили до порядку денного ВРУ.

Про це нардепка повідомила у своєму Telegram-каналі. Безугла також пообіцяла, що не припинить роботи над деякими проєктами.

"Мої заяви на вихід із партії та фракції "Слуга Народу" офіційно прийняли… Я продовжу працювати над проєктами з національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю та відкритістю", — написала Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла останнім часом потрапила до низки скандалів через критику військового керівництва України. Вона розкритикувала головкома Валерія Залужного та заявила, що він виконує свою роботу неякісно і має залишити посаду. Пізніше вона запропонувала проєкт посилення мобілізації та заявила, що Залужний підтримав його окремі пункти.

Через низку скандалів Мар’яну Безуглу вирішили позбавити посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проте голосування кілька разів переносили, і наступне заплановане на 16 січня.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський прокоментував скандал між Залужним та Безуглою. Президент вважає, що ситуація складна.