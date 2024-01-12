Безуглая уходит: нардеп сделала новое заявление

Нардеп не намерена прекращать свою работу после выхода

Заявления Марьяны Безуглой о выходе из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли. До этого несколько раз постановление о ее отзыве не вносили в повестку дня ВРУ.

Об этом нардеп сообщила в своем Telegram-канале. Безуглая также пообещала, что не прекратит работу над некоторыми проектами.

"Мои заявления на выход из партии и фракции "Слуга Народа" официально приняли… Я продолжу работать над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью", — написала Марьяна Безуглая.

Напомним, что Марьяна Безуглая в последнее время попала в ряд скандалов из-за критики военного руководства Украины. Она раскритиковала главкома Валерия Залужного и заявила, что он выполняет свою работу некачественно и должен покинуть пост. Позже она предложила проект усиления мобилизации и заявила, что Залужный поддержал его отдельные пункты.

Из-за ряда скандалов Марьяну Безуглую решили лишить должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако голосование несколько раз переносили и следующее запланировано на 16 января.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский прокомментировал скандал между Залужным и Безуглой. Президент считает, что ситуация сложная.