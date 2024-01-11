Безуглой можно выдохнуть? Голосование по ней снова откладывается

Безугла и дальше будет работать

11 января в повестку дня Верховной Рады до сих пор не было внесено постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Голосование по этому вопросу снова откладывается.

Она остается в должности. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, сегодня депутатам раздали новую повестку дня. Но туда не внесли постановление об отзыве Марьяны Безуглой. Следующее заседание, как написал Железняк, состоится во вторник 16 января.

"Кстати…. разослали наконец повестку дня Рады. И там до сих пор нет постановления об отзыве с должности заместителя госпожи Безуглой. Даже после всего этого публичного каминг-аута об уже экс фракции, партии и предателях", — написал он.

Что этому предшествовало

Напомним, 10 января, народный депутат Марианна Безуглая могла быть снята с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Однако с ее увольнением возникли трудности.

Ряд нардепов с партии "Голос" потребовал поставить на голосование вопрос о лишении Безуглой должности. Однако против выступил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Позже Железняк проинформировал, что это было сделано именно с целью не допустить голосования по освобождению Безуглой от должности, хотя на повестке дня было много важных вопросов. Чтобы поставить вопрос о Безуглой на голосование, депутаты даже заблокировали трибуну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардепка Безуглая "наехала" на Залужного и хочет его отставки. Мол, он выполняет свою работу некачественно и должен покинуть пост, ведь не предоставил план действий на 2024 год.