Безуглій можна видихнути? Голосування щодо неї знову відкладається

Безугла і далі працюватиме

11 січня в порядок денний Верховної Ради досі не внесли постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Голосування по цьому питанню знову відкладається.

Вона залишається на посаді. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, сьогодні депутатам роздали новий порядок денний. Але туди не внесли постанову щодо відкликання Мар'яни Безуглої. Наступне засідання, як написав Железняк відбудеться у вівторок 16 січня.

"До речі….розіслали нарешті порядок денний Ради. І там досі немає постанови про відкликання з посади заступника пані Безуглої. Навіть після всього цього публічного камінг-аута про вже екс фракцію, партію і зрадників", — написав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 10 січня, народний депутат Мар’яна Безугла могла бути знята з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Проте з її звільненням виникли труднощі.

Низка нардепів з партії "Голос", вимагала поставити на голосування питання про позбавлення Безуглої посади. Проте проти виступив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Пізніше Железняк поінформував, що це було зроблено саме з метою не допустити голосування щодо звільнення Безуглої з посади, хоча на порядку денному було багато важливих питань. Щоб поставити питання щодо Безуглої на голосування, депутати навіть заблокували трибуну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардепка Безугла "наїхала" на Залужного і хоче його відставки. Мовляв, він виконує свою роботу неякісно та має залишити пост, адже не надав плану дій на 2024 рік.