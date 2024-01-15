Снятие Безуглой с должности снова откладывается

Нардепка остается в должности

В Верховной Раде 16 января, скорее всего, не будет рассматриваться отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Этот вопрос снова не внесли в повестку дня на заседание парламента.

Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, это форма "мазохизма".

"Раслали повестку дня работы Парламента на завтра… И угадайте какого вопроса там нет? Снова нет изменений по Комитетам и отзыва Безуглой с должности заместителя оборонного Комитета", — написал он.

Железняк отметил, что вопрос отставки, возможно, будет поднят в зале другими депутатами. Он добавил, что выглядит это как "какая-то отдельная форма мазохизма".

Голосование по нардепке откладывается не в первый раз. На прошлой неделе в повестку дня Верховной Рады также не было внесено постановление об отзыве Марианны Безуглой.

Напомним, 10 января, народный депутат Марианна Безуглая могла быть снята с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Однако с ее увольнением возникли трудности.

Нардепы из партии "Голос" требовали поставить на голосование вопрос о лишении Безуглой должности. Однако против выступил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Ранее "Телеграф" писал, что Марьяна Безуглая заявляла о выходе из партии и фракции "Слуга Народа". Ее заявление было принято.