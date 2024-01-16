Безуглую снова пронесло: в Раде еще раз отказались голосовать за смещение ее с должности

Нардепы пытались, но тщетно

В Верховной Раде Украины во вторник, 16 января, в очередной раз отказались ставить на голосование постановление об отзыве с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны Марьяны Безуглой. Днем ранее, обезумевшая понедельник 15 января, его не внесли в повестку дня.

Об этом сообщает Ярослав Железняк. Он также опубликовал видео с заседания ВР.

Отметим, что нардепы из партии "Голос", как и в понедельник, сегодня также потребовали поставить на голосование вопрос о лишении Безуглого поста. Однако в этот раз спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не дал этого сделать.

"Снова отказались ставить постановление о Безуглой", — написал нардеп.

Заметим, что голосование по нардепке уже откладывалось. На прошлой неделе в повестку дня Верховной Рады также не было внесено постановление об отзыве Марианны Безуглой.

Тогда Стефанчук заявлял, что голосование по отзыву народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки возможно только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Напомним, 10 января, народный депутат Марианна Безугла могла быть снята с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Однако с ее увольнением возникли трудности.