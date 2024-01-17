На Київщині біля гімназії дитину зіштовхнули з висоти: мати хлопчика звинувачує директора (відео)

За те, що сталося, на даний момент, ніхто так і не поніс відповідальність

Кричущий інцидент стався у жовтні 2023 року у Василькові Київської області. Так, на території місцевої гімназії під час навчального процесу хлопчика зіштовхнули з висоти і він отримав численні серйозні травми.

Директор та медсестра навчального закладу, нібито, спробували приховати цей факт і навіть не викликали "швидку". Про це в соціальних мережах заявила мати постраждалої дитини Юлія Ханзерук.

За словами жінки, їй зателефонувала класний керівник її сина Даніеля, який навчається у Васильківській гімназії №1, та повідомила про те, що під час ігор із хлопчиками у дворі школи він упав. Мамі сказали, що дитині обробляє рани медсестра і "швидше за все він не зможе в такому стані продовжити навчання".

Жінці ніхто не повідомив про те, що її дитина впала з висоти і отримала серйозні травми. Також "швидку" для хлопчика ніхто не викликав.

Прибігши до школи мати постраждалої дитини побачила її у жахливому стані та негайно звернулася за допомогою до медиків.

"Через 10-15 хв я була в гімназії, від побаченого в мене був шок! Мій син сидів в холі гімназії, обличчя, руки та одяг були в крові (мені сказали, що була кровотеча з носа і її зупинили), був присутній набряк та садна на обличчі, здерте коліно і перебинтована рука, яка була зігнута в не природній формі. Син нічого не міг пояснити що сталося, погляд був розмитий, затримка у відповіді на мої питання, таке відчуття, що він зараз відключиться, дуже сильно боліла рука", — заявляє у своєму посту жінка.

Як з’ясувалося, школяра зіштовхнув із висоти його однокласник. Внаслідок падіння у хлопчика діагностували серйозні травми: струс головного мозку, забій спинки носа, садна обличчя та носа, закритий перелом обох кісток лівого передпліччя зі зміщенням та закриту черепно-мозкову травму. Дитині було проведено операцію під загальним наркозом — їй зробили репозицію закритого перелому. Гіпс наклали на шість тижнів.

Хлопчик проходив лікування у невролога та травматолога. Постраждалий школяр, за словами його матері, зазнав не лише фізичної, а й душевної травми.

У хлопчика діагностували серйозні травми

Жінка заявляє про те, що за цей інцидент абсолютно ніхто не поніс відповідальності. Директора та медсестру вона звинувачує в недбалості та спробах приховати подію.

Крім цього, мати потерпілого наполягає на тому, що батьки хлопчика, який зіштовхнув її сина з висоти, знімають із себе відповідальність і називають все, що сталося, випадковістю.

"Директор гімназії Бабало О.В., яка є однією із відповідальних за охорону життя та здоров’я дітей під час освітнього процесу, та батьки хлопчика (який штовхнув мого сина), які є відповідальними за виховання своєї дитини — знімають з себе будь-яку відповідальність. За відшкодуванням нанесених збитків працівники гімназії направляють до батьків хлопчика, який штовхнув мого сина. Директор мені прямо сказала, що вини школи в травмуванні моєї дитини немає.

Батьки відмовилися відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, яка повʼязана з травмуванням мого сина, обґрунтовуючи це випадковістю

Я віддала до школи здорову дитину, а забрала хвору і ніхто не несе ніякої відповідальності!", — у розпачі пише жінка.

Місце трагедії

Варто зазначити, що жінка не уточнила, чи звернулася вона за допомогою до правоохоронних органів і чи були написані заяви до поліції на всіх людей, яких вона вважає винуватцями події.

Крім цього, керівництво гімназії за цим фактом жодних коментарів не дає. За попередніми даними, директор наполягає на тому, що провини працівників освітньої установи в трагедії немає.

"Під час мого візиту до гімназії 22.11.23 року директор Бабало О.В. поводила себе неналежним чином, прикриваючи себе та інших працівників. Повідомила, що вони не несуть ніякої відповідальності за цей випадок, обґрунтовуючи випадковістю і тим, що це відбулося не на території школи. Тоді питання до директора: "батьки повинні ходити до школи на перервах і дивитися за дітьми? чи ви (працівники навчального закладу) є відповідальними за життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу? У нас війна, а якщо тривога? Де ви будете шукати дітей, коли самі ж говорите, що діти знаходяться поза межами школи. І чого це діти під час війни знаходяться поза межами школи??? Зрозуміло тільки одне — школа наражає дітей на небезпеку", — резюмує автор поста.

НП сталася біля Васильківської гімназії №1

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