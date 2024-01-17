На Киевщине возле гимназии ребенка столкнули с высоты: мать мальчика обвиняет директора (видео)

За произошедшее, на данный момент, никто не понес ответсвенность

Вопиющий инцидент произошле в октябре 2023 года в Василькове Киевской области. Так, на территории местной гимназии во время учебного процесса ребенка столкнул с высоты одноклассник и он получил множественные серьезные травмы.

Директор и медсестра учебного заведения, якобы, попытались скрыть этот факт и даже не вызвали "скорую". Об этом в социальных сетях заявила мать пострадавшего ребенка Юлия Ханзерук.

По словам женщины, ей позвонила классный руководитель ее сына Даниэля, который обучается в Васильковской гимназии №1 и сообщила о том, что во время игр с мальчиками во дворе школы он упал. Маме сказали, что ребенку обрабатывает раны медсестра и "скорее всего он не сможет в таком состоянии продолжить обучение".

Женщине никто не сообщил о том, что ее ребенок упал с высоты и получил серьезные травмы. Также "скорую" для мальчика никто не вызвал.

Прибежав в школу мать пострадавшего ребенка увидела его в ужасном состоянии и незамедлительно обратилась за помощью к медикам.

"Через 10-15 мин я была в гимназии, от увиденного у меня был шок. Мой сын сидел в холле гимназии, лицо, руки и одежда были в крови (мне сказали, что было кровотечение из носа и его остановили), присутствовал отек и ссадины на лице, содранное колено и перебинтованная рука, которая была согнута в неестественной форме. Сын ничего не мог объяснить…", — заявляет в своем посте женщина.

Как выяснилось, школьника столкнул с высоты его одноклассник. В результате падения у мальчика диагностировали серьезные травмы: сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа,ссадины лица и носа, закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенку была проведена операция под общим наркозом — ему сделали репозицию закрытого перелома. Гипс наложили на шесть недель.

Мальчик проходил лечение у невролога и травматолога. Пострадавший школьник, по словам его матери, перенес не только физическую, но и душевную травму.

У мальчика диагностировали серьезные травмы

Женщина заявляет о том, что за данный инцидент абсолютно никто не понес ответственность. Директора и медсестру она обвиняет в халатности и попытках скрыть произошедшее.

Кроме этого, мать пострадавшего настаивает на том, что родители мальчика, который столкнул ее сына с высоты, снимают с себя ответственность и называют все произошедшее случайностью.

"Директор гимназии Бабало О.В., которая является одной из ответственных за охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса, и родители мальчика (который толкнул моего сына), которые являются ответственными за воспитание своего ребенка — снимают с себя ответственность. За возмещением нанесенного ущерба работники гимназии направляют к родителям мальчика, который толкнул моего сына. Директор мне прямо сказала, что вины школы в травмировании моего ребенка нет. Родители отказались возместить моральный и материальный ущерб, связанный с травмированием моего сына, обосновывая это случайностью. Я отдала в школу здорового ребенка, а забрала больного и никто не несет никакой ответственности!", — в отчаянии пишет женщина.

Место трагедии

Стоит отметить, что женщина не уточнила обратилась ли она за помощью в правоохранительные органы и были ли написаны заявления в полицию на всех людей, которых она считает виновниками произошедшего.

Кроме этого, руководство гимназии по данному факту никаких комментариев не дает. По предварительным данный, директор настаивает на том, что вины работников образовательного учреждения в трагедии нет.

"Во время моего визита в гимназию 22.11.23 года директор Бабало О.В. вела себя неподобающим образом, прикрывая себя и других работников. Сообщила, что они не несут никакой ответственности за этот случай, обосновывая случайностью и тем, что это произошло не на территории школы. Тогда вопрос к директору: "родители должны ходить в школу на переменах и смотреть за детьми? или вы (работники учебного заведения) ответственны за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса? У нас война, а если тревога? Где вы будете искать детей, когда сами же говорите, что дети находятся за пределами школы? И чего это дети во время войны находятся за пределами школы??? Понятно только одно — школа подвергает детей опасности", — резюмирует автор поста.

ЧП произошло возле Васильковской гимназии №1

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