Дети в Киеве обворовывали могилы военных — а еще распивали алкоголь и хамили (фото)

Нарушители забирали с могил флаги, браслеты и шевроны

Пока на фронтах войны с рф продолжаются тяжелые бои, в Киеве группа малолетних обворовывала могилы павших Героев. Их разоблачили ювенальные полицейские.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, к правоохранителям обратилась местная жительница с сообщением о конфликтной ситуации с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечания, но последние в ответ ей нагрубили.

По информации начальника сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артура Лисниченко, получив сообщения, полицейские немедленно выехали на кладбище для установления всех обстоятельств.

На месте преступления

"На месте к нам обратились много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи. На замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят", — отметил он.

На месте преступления

В полиции сообщили, что по результатам отработки правоохранители установили 8 малолетних нарушителей – это мальчики и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

На родителей составлены административные материалы

"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрации школ, в которых они учатся", — подчеркнул Лисниченко.

Также в полиции заявили, что похищенные вещи, которые блюстителям порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных. Правоохранители подчеркнули, что будут жестко реагировать на любые попытки неуважения к павшим Героям Украины и будут принимать все меры для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Ровенщине женщина украла розы из могилы военнослужащего. Эти цветы она планировала подарить на день рождения невестке.