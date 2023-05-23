Скандал на могилах-2. Правительство не хочет проводить общественные слушания об обустройстве мемориала в Быковне

Министерство по делам ветеранов неохотно говорит на эту тему

Страсти вокруг обустройства в Быковне под Киевом Национального военного мемориального кладбища, которое стало бы аналогом Арлингтонского кладбища в США, не утихают, ведь местные жители не хотят отдавать землю вблизи своих домов под 50 тысяч могил для погибших воинов.

Чтобы понять, как в правительстве относятся к столь острой реакции общества на проект, "Телеграф" обратился с официальным запросом в Министерство по делам ветеранов Украины, которое выступает заказчиком строительства военного кладбища.

Правда, пообщаться с должностными лицами нашему изданию так и не удалось — в ведомстве избегают прямых ответов на неудобные вопросы и общаются с журналистами исключительно посредством официальных и крайне малоинформативных писем.

Давление со всех сторон

Закон о создании мемориального кладбища для погибших украинских воинов был принят Верховной Радой еще в конце мая 2022 года. С тех пор на пути к реализации проекта возникало немало препятствий. Наибольшей проблемой стал выбор локации для обустройства кладбища.

Все предложенные правительством варианты (в частности, урочище "Лысая Гора") ранее были подвергнуты критике общественными активистами и экологами, поэтому начало работ постоянно откладывали.

Тем временем родственники и близкие погибших героев усиливали давление на правительство, чтобы ускорить процесс создания мемориала. Так, на пресс-конференции в марте 2023 года, где представили проект будущего украинского "Арлингтона" в Быковне, мать одного из погибших воинов потребовала начать захоронение уже летом этого года.

Одновременно с этим жители домов, в непосредственной близости к которым планируют разместить 50 тысяч захоронений, начали бить тревогу из-за якобы нарушения процедуры выделения земельного участка в 100 га и вероятные катастрофические последствия для экологии Быковни в результате возведения в этой местности крематория и несоблюдения санитарно-эпидемических норм при погребении погибших военных.

Также быковнянцы требовали проведения общественных слушаний для определения их позиции и рассмотрения альтернативных вариантов локаций.

Пушки гремят – общины молчат

Согласно статье 23-1 Закона Украины "О погребении и похоронном деле", подобные решения, действительно, должны приниматься с учетом интересов местных жителей, после проведения общественных слушаний, результаты которых должны стать основанием для разработки градостроительной документации или отказа в размещении объектов в этой местности.

Порядок проведения публичного обсуждения утверждается Кабмином, а за его организацию отвечает орган местного самоуправления.

В то же время, как сообщили "Телеграфу" в Минветеранов, согласно пункту 1-1 раздела VI "Заключительные положения" данного закона, действие военного положения позволяет правительству определять место захоронения павших героев без проведения общественных слушаний. Таким образом, мнение быковнянцев об обустройстве на территории их общины кладбища площадью в 100 га может не учитываться.

Что же касается упреков в якобы нарушении процедуры разработки документации по отводу земельного участка, в ведомстве уверяют: процесс создания Национального военного мемориального кладбища полностью подчинен нормам законов Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об архитектурной деятельности" и "Об основах градостроительства", а также других нормативно правовых актов.

"Отмечаем, что соблюдение требований законодательства, государственных строительных норм, стандартов и правил, в том числе по санитарному и эпидемиологическому благополучию населения, экологии и техногенной безопасности будет обеспечено на последующих этапах создания Национального военного мемориального кладбища, а именно при разработке проектной документации и проведение ее экспертизы", — заявили в Минветеранов.

Следует отметить, что в течение двух недель после получения от ведомства вышеприведенной информации, "Телеграф" пытался связаться с должностными лицами Министерства по делам ветеранов Украины, в частности, главой ведомства Юлией Лапутиной.

Мы хотели выяснить, может ли сопротивление жителей Быковни стать поводом для принятия решения об изменении локации размещения военного кладбища или, по крайней мере, проведения общественных слушаний по этому поводу. А вместо обещанного ответа на, казалось бы, простой вопрос, прессслужба Министерства лишь продублировала предыдущее письмо с формальными объяснениями процедуры обустройства кладбища.

Из этого можно заключить, что оказавшись "между двумя огнями" – родственниками погибших героев, которые требуют как можно быстрее реализовать проект, и жителями Быковни, которые умоляют пересмотра решения и предлагают альтернативные варианты – правительство решило воспользоваться законами военного положения и удовлетворить интересы исключительно первых, не считая нужным вступать в диалог со второй, не менее заинтересованной стороной.