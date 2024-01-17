У Києві хочуть перейменувати станції кільцевої електрички: які назви пропонують

Важлива інформація для пасажирів

У четвер, 18 січня, депутати Київради під час пленарного засідання планують перейменувати деякі станції київської кільцевої електрички. Голосувати чиновники мають намір одним пакетом.

Таким чином хочуть допомогти пасажирам і зробити так, щоб людям було зручніше орієнтуватися в Києві. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Пасажири Києва".

Так, над новими назвами працювала спеціальна робоча група, яка складалася з представників громадськості та "Укрзалізниці", а також експертів та представників комісії КМДА з питань найменувань. Після цього за напрацювання голосували всі охочі у додатку "Київ Цифровий".

Депутати Київради розглянуть перейменування наступних станцій столичної кільцевої електрички:

Північну платформу станції Київ-Пасажирський на Вокзальну

Переіменувати станцію за назвою розміщених сусідніх станції метро "Вокзальна" та Вокзальної площі.

Рубежівську на Берестейську

Перейменувати станцію, названу на честь Рубежівської дитячої колонії, за назвою сусідніх станції метро "Берестейська" та Берестейського проспекту.

Вишгородську на Пріорку

На честь історичного району Пріорка, який починається від станції, зокрема в сотні метрів від станції знаходиться музей "Хата Шевченка на Піорці". Крім того, це дозволить усунути плутанину зі ст. Вишгород, яку УЗ планує відновити у найближчому майбутньому.

Зеніт на Куренівка

На честь історичного району Куренівка, на якому розташована станція. Також, саме тут розпочиналося колійне розгалудження однойменної залізничної станції, яка існувала у 1910-60-х роках на місці теперішнього парку Куренівський.

Троєщина-2 на Райдужний.

Найближче розташована до житлового масиву Райдужний.

Троєщина на Воскресенку

Найближче розташована до житлового масиву Воскресенка.

Київ-Дніпровський на Микільську Слобідку

Найближче розташована до житлового масиву Микільська Слобідка.

Київську-Русанівку на Русанівку

Спрощення назви. Інших Русанівок на залізниці немає. Також, станція найближче розташована до житлового масиву Русанівка.

Лівий Берег на Березняки

Найближче розташована до житлового масиву Березняки. Усуває плутанину зі станцією "Лівобережна".

Схема київської кільцевої електрички

А ще мають перейменувати Залізничний позакласний міст на північному півкільці (у народі — "Петрівський") на Рибальський за назвою півострова, який він перетинає.

Варто зазначити, що Укрзалізниця вже 4 місяці в озвучці станцій використовує одночасно і стару і нову назви, щоб помʼякшити звикання. А кілька днів тому розмістила у вагонах оновлену схему, де продубльовані обидві назви.

Схема київської кільцевої електрички

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві планують перейменувати ще 14 вулиць, назви яких пов’язані з Росією чи її сателітами. Як зазначив секретар Київської міської ради, ініціатор пропозиції щодо перейменування Володимир Бондаренко, цього року Київ має завершити процес дерусифікації та декомунізації. Саме тому обов’язково потрібно перейменувати кожен міський об’єкт, назва якого пов’язана з Росією, а також її радянським та імперським минулим.