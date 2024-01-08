У Києві хочуть перейменувати ще 14 вулиць і провулків: яких саме

Усіх бажаючих запрошують взяти участь у виборі нових назв

У Києві планують перейменувати ще 14 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією чи її сателітами. Кияни можуть запропонувати власні варіанти назв — для цього потрібно надсилати пропозиції на електронну адресу Київради до неділі, 14 січня.

Перейменувати міські об’єкти планують вже найближчим часом. Про це повідомили на офіційному сайті Київської міської ради.

Як зазначив секретар Київської міської ради, ініціатор пропозиції щодо перейменування Володимир Бондаренко, цього року Київ має завершити процес дерусифікації та декомунізації. Саме тому обов’язково потрібно перейменувати кожен міський об’єкт, назва якого пов’язана з Росією, її радянським та імперським минулим.

"Перейменування вулиць та провулків триває з метою зменшення культорологічного впливу країни-агресора на нашу свідомість. Це своєрідний опір задля захисту нашої культури. Українська історія з давніх-давен і до сьогодні багата знаковими подіями та славиться діячами та Героями, які гідні того, щоб на їх честь називали міські об’єкти у столиці. Наразі місто збирає пропозиції щодо перейменування ще 14 об'єктів. Згодом їх буде систематезовано і шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" кияни зможуть обрати нові назви для них", – наголосив Бондаренко.

Перелік вулиць та провулків щодо яких триває збір пропозицій:

Шевченківський район:

– провулок Бехтерівський.

Деснянський район:

– провулок Вешенський;

– вулиця Пушкіна.

Солом'янський район:

– вулиця Вузівська.

Подільський район:

– провулок Достоєвського;

– вулиця Нахімова.

Святошинський район:

– вулиця Сергія Єсеніна;

– вулиця Мельниченка.

Дарницький район:

– вулиця Костянтина Заслонова;

– вулиця Івана Тургенєва.

Голосіївський район:

– вулиця Софії Ковалевської;

– вулиця Стрілкова.

Печерський район:

– вулиця Станіславського.

Дніпровський район:

– вулиця Петра Чаадаєва.

Пропозиції щодо перейменування приймаються до 14 січня поточного року на електронну адресу: [email protected].

Вимоги щодо оформлення пропозицій можна знайти за посиланням .

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