В Киеве хотят переименовать еще 14 улиц и переулков: каких именно
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Всех желающих приглашают принять участие в выборе новых названий для улиц и переулков
В Киеве планируют переименовать еще 14 улиц, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами. Киевляне могут предложить собственные варианты названий — для этого необходимо присылать предложения на электронный адрес Киевсовета до воскресенья, 14 января.
Переименовать городские объекты планируют в самое ближайшее время. Об этом сообщили на официальном сайте Киевского городского совета.
Как отметил секретарь Киевского городского совета, инициатор предложения о переименовании Владимир Бондаренко, в этом году Киев должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации. Именно поэтому обязательно нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с Россией, ее советским и имперским прошлым.
"Переименование улиц и переулков продолжается с целью уменьшения культорологического влияния страны-агрессора на наше сознание. Это своеобразное сопротивление для защиты нашей культуры. Украинская история с давних времен и до сих пор богата знаковыми событиями и славится деятелями и Героями, которые достойны того, чтобы в их честь называли городские объекты в столице. Сейчас город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Впоследствии они будут систематизированы и путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" киевляне смогут выбрать новые названия для них", — подчеркнул Бондаренко.
Перечень улиц и переулков по которым продолжается сбор предложений:
Шевченковский район:
- переулок Бехтеровский.
Деснянский район:
- переулок Вешенский;
- улица Пушкина.
Соломенский район:
- улица Вузовская.
Подольский район:
- переулок Достоевского;
- улица Нахимова.
Святошинский район:
- улица Сергея Есенина;
- улица Мельниченко.
Дарницкий район:
- улица Константина Заслонова;
- улица Ивана Тургенева.
Голосеевский район:
- улица Софьи Ковалевской;
- улица Стрелковая.
Печерский район:
- улица Станиславского.
Днепровский район:
- улица Петра Чаадаева.
Предложения по переименованию принимаются до 14 января текущего года на электронный адрес: [email protected].
Требования по оформлению предложений можно найти по ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который неоднократно обливали красной краской.
Локализовался постамент в сквере на Брестском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. Кроме того, что его не раз обливали краской в знак пренебрежения и "сигнала" властям, на нем еще и писали многочисленные требования по демонтажу.