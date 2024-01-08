В Киеве хотят переименовать еще 14 улиц и переулков: каких именно

Всех желающих приглашают принять участие в выборе новых названий для улиц и переулков

В Киеве планируют переименовать еще 14 улиц, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами. Киевляне могут предложить собственные варианты названий — для этого необходимо присылать предложения на электронный адрес Киевсовета до воскресенья, 14 января.

Переименовать городские объекты планируют в самое ближайшее время. Об этом сообщили на официальном сайте Киевского городского совета.

Как отметил секретарь Киевского городского совета, инициатор предложения о переименовании Владимир Бондаренко, в этом году Киев должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации. Именно поэтому обязательно нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с Россией, ее советским и имперским прошлым.

"Переименование улиц и переулков продолжается с целью уменьшения культорологического влияния страны-агрессора на наше сознание. Это своеобразное сопротивление для защиты нашей культуры. Украинская история с давних времен и до сих пор богата знаковыми событиями и славится деятелями и Героями, которые достойны того, чтобы в их честь называли городские объекты в столице. Сейчас город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Впоследствии они будут систематизированы и путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" киевляне смогут выбрать новые названия для них", — подчеркнул Бондаренко.

Перечень улиц и переулков по которым продолжается сбор предложений:

Шевченковский район:

- переулок Бехтеровский.

Деснянский район:

- переулок Вешенский;

- улица Пушкина.

Соломенский район:

- улица Вузовская.

Подольский район:

- переулок Достоевского;

- улица Нахимова.

Святошинский район:

- улица Сергея Есенина;

- улица Мельниченко.

Дарницкий район:

- улица Константина Заслонова;

- улица Ивана Тургенева.

Голосеевский район:

- улица Софьи Ковалевской;

- улица Стрелковая.

Печерский район:

- улица Станиславского.

Днепровский район:

- улица Петра Чаадаева.

Предложения по переименованию принимаются до 14 января текущего года на электронный адрес: [email protected].

Требования по оформлению предложений можно найти по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который неоднократно обливали красной краской.

Локализовался постамент в сквере на Брестском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. Кроме того, что его не раз обливали краской в знак пренебрежения и "сигнала" властям, на нем еще и писали многочисленные требования по демонтажу.