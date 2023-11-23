У Києві перейменували бібліотеки, назви яких пов’язані із радянською ідеологією

Рішення було ухвалено під час чергової сесії Київської міськради

У столиці депутати Київської міськради вирішили підтримати ініціативу про перейменування низки бібліотек, назви яких пов’язані з Росією та радянською ідеологією. Зокрема у столиці більше не буде бібліотеки імені Пушкіна.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської адміністрації. Так, багато столичних бібліотек вже найближчим часом буде перейменовано.

Таке рішення було ухвалено у четвер, 23 листопада, під час пленарного засідання Київської міськради. Ініціативу підтримала більшість депутатів.

Відомо, що за словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань культури, туризму та громадських комунікацій Вікторія Мухакієвського, установи культури не повинні мати назв, пов’язаних із країною-агресором та імперськими наративами.

Так, згідно з рішеннями Київської міської ради, змінено назви бібліотек:

Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна – Центральна публічна районна бібліотека "Почайна";

бібліотека ім. А. Макаренка для дітей – бібліотека для дітей "Джерело";

бібліотека ім. О. Радіщева – бібліотека "Всесвіт";

Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна – Центральна районна бібліотека "Печерська";

бібліотека ім. О. Кошового – бібліотека імені Катерини Білокур;

бібліотека ім. І. Кудрі – бібліотека "Книголюб";

публічна бібліотека імені Анни Ахматової – публічна бібліотека "Сузір’я".

Також, аби позбутись радянського спадку, а саме нумерації в назвах закладів культури, та надати їм унікальні назви, перейменували низку бібліотек Оболоні. Бібліотека №102 отримала назву "Дивосвіт", №120 перейменували в "Обрій", а №129 – у "Мрія".

Дані бібліотеки будуть перейменовані

Раніше "Телеграф " розповідав про декомунізацію Києва. Скільки ще радянських пам’яток лишилося у столиці. За даними Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), у Києві досі не демонтували шість пам’яток радянського чи імперського періодів, які мають бути знесені в рамках декомунізації/дерусифікації.